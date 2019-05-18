النفط يصعد بسبب المخاوف حول إمدادات الشرق الأوسط

2019/05/18 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأنهت أسعار النفط هذا الأسبوع على مكاسب بدعم من تهديد متزايد للشحنات في الشرق الأوسط بسبب التوترات السياسية بين أميركا وإيران.

وتسببت العقوبات الأميركية على إيران في مزيد من الانخفاض في صادرات الخام من البلد العضو في أوبك في ايار، بما يُضاف إلى تقييد للإمدادات ناجم عن اتفاق تقوده المنظمة.



كما أثار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع مخاوف من اضطرابات إضافية للإمدادات.

وطغى تصاعد التوتر على تطورات هذا الأسبوع من شأنها أن تدفع أسعار النفط للهبوط، مثل زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية.

وقال ستيفن إينس مدير التداول واستراتيجية السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول لرويترز عبر البريد الإلكتروني “عندما يكون التوتر على هذا الارتفاع، ومع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة، فقد يشعل ولو خطأ تكتيكي بسيط من جانب إيران برميل بارود الشرق الأوسط”.

وأضاف قائلا “هناك مخاطر كثيرة تتهدد الإمدادات مع وصول التوتر إلى تلك الدرجة من الارتفاع”.

وما زالت الأسواق تنتظر قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط الجمعة من أداء متباين لأسواق الأسهم الأميركية بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وسط تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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