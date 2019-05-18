2019/05/18 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن انفجار دراجة مفخخة وسط الموصل ووقوع إصابات..يتبع المصدر قناة العهد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انباء عن انفجار دراجة مفخخة وسط الموصل ووقوع إصابات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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