مانشستر سيتي يبحث عن ثلاثية تاريخية

2019/05/18 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يقترب نادي مانشستر سيتي من تجاوز عقبة أخيرة ستجعله أول فريق إنجليزي يفوز بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، وذلك عندما يواجه واتفورد اليوم السبت في ملعب ويمبلي، بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.وتأتي هذه المباراة بعد ستة أيام من حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، وبعد أن توج […]

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