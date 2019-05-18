2019/05/18 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتبه كتاب وناشطون كثر إلى تغريدة للمغني والموسيقي اللبناني مارسيل خليفة يرحب فيها بثورة السودانيين مخاطبا إياهم بـ«أهلنا في الأقاصي في السودان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا يصمت «اليسار» العربيّ عن ثورة الجزائريين؟) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لماذا يصمت «اليسار» العربيّ عن ثورة الجزائريين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).