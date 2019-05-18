الموصل.. عمليات الحشد توضح حادثة الاعتداء لداعش نفذه الليلة

2019/05/18 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر نائب قائد العمليات، رائد الكروي في" بيان " ان هذا الاعتداء الإرهابي هو الثاني من نوعه بهذه المنطقة بعد الاعتداء الأول والذي تسبب بقتل عدد من المواطنين من اهالي القرية".وبين الكروي ، أن" قيادة عمليات الحشد في نينوى طلبت من قيادة عمليات نينوى في قيام عملية عسكرية لتأمين المنطقة وذلك لتوفر معلومات استخبارية لديها بوجود نشاط لعصابات داعش الإرهابية".واتهم الكروي بحسب البيان، قيادة عمليات نينوى بعدم اخذ هذه المعلومات بجدية والتحرك لتنفيذ عملية عسكرية "، فيما اشار الى ان" لقاطع ضمن مسؤولية الفرقة ( 16 ) من الجيش العراقي".انتهى..م.ر

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