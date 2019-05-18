هل ما زالت إيران الإوزة التي تبيض ذهباً لأمريكا أم حان وقت ذبحها؟

2019/05/18 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلئ وسائل الإعلام العربية هذه الأيام بطوفان من التحليلات حول مستقبل إيران على ضوء التحشيد الأمريكي العسكري والإعلامي ضد طهران، ولعل أكثر

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