عودة “أبراهام لينكولن” إلى الخليج توقظ ذكرى الحرب في أذهان العراقيين

2019/05/18 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “إذاً هي الحرب؟”، يخيم هذا السؤال اليوم على جلسات العراقيين الذين لم يمض وقت طويل على خروجهم من حرب دامية ضد تنظيم

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