شرطة ديالى تتوعد مفتعلي حرائق الحنطة بأقصى العقوبات

2019/05/18 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت قيادة شرطة محافظة ديالى مفتعلي حرائق مزارع الحنطة في

المحافظة بالسجن وأقصى العقوبات.

المتحدث الإعلامي بإسم القيادة العقيد غالب العطية أوضح أن هناك

أراضي زراعية بمناطق متفرقة من المحافظة شهدت مؤخراً حرائق إلا أن

الارقام التي تم تناولها مبالغ بها ، وأشار إلى أن قيادة شرطة ديالى

تتابع الأمر وستطبق إجراءات السجن واقصى العقوبات بحق مفتعلي تلك

الحرائق ، وشهدت محافظتي ديالى وصلاح الدين خلال الايام الماضية

سلسلة حرائق التهمت مزارع من محاصيل الحنطة.

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