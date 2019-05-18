شرطة كربلاء تواصل تنفيذ الخطة الامنية الخاصة لشهر رمضان المبارك

2019/05/18 | 11:17

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تواصل أقسام قيادة شرطة كربلاء المقدسة الاجراءات الامنية بتنفيذ

الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك .وذكر المتحدث الاعلامي لقيادة شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي ": ان

الخطة الامنية لشهر رمضان المبارك شملت تعزيز الإجراءات الأمنية في

السيطرات الخارجية ودور العبادة والمناطق الترفيهية والأسواق والمولات

بغية تعزيز الامن والامان للزائرين والمواطنين .واضاف ان عمل القوات الامنية مستمر صباحاً ومساءً حتى ساعات متأخرة من

الليل وبعد انتهاء وقت السحور وخاصة في الأماكان المزدحمة والتي تشهد

مطاعم ومناطق سياحية لحماية جميع الوافدين .

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