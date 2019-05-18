الأنواء الجوية: غداً زخات مطر وإنخفاض للحرارة

2019/05/18 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، هطول زخات مطر في البلاد غداً الأحد.

وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة وانخفاض للحرارة العظمى الى أقل من 43 درجة مئوية في العاصمة بغداد، أما في المنطقة الشمالية فيكون غائم جزئياً والحرارة تنخفض بضع درجات".

وأضاف، ان "طقس الأثنين سيكون في المنطقة الوسطى، غائماً جزئياً ولا تغير في درجات الحرارة وفي الشمالية صحواً مع بعض الغيوم والحرارة تنخفض قليلاً وفي الجنوبية غائم جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة".

وأشار البيان الى، ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض الغيوم ولا تغير في الحرارة وفي الشمال صحواً مع بعض الغيوم والحرارة ترتفع قليلا وفي الجنوب غائم جزئيا وارتفاع قليل للحرارة".

ولفت الى ان "طقس الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الوسطى وغائم جزئياً ولا تغير في الحرارة وفي الجنوب طقس غائم جزئياً ولا تغير أيضاً في الحرارة".

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