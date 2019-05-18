رئيس البرلمان: ندفع بالسلطة الرابعة لتكون مصدر قوة في المجتمع

2019/05/18 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن "الصحافة العراقية سجلت مواقف مشرفة في دعم التحول الديمقراطي والعملية السياسية في العراق، وكانت ضميرا حيًّا في متابعة كل ما مرَّ ويمرُّ به المجتمع العراقي، وإننا ندفع بالسلطة الرابعة إلى أن تكون مصدر قوةٍ فاعلة في المجتمع".

وأضاف الحلبوسي في رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس صحيفة الصباح الحكومية أن "صحيفتكم كانت نبض الشارع العراقي، وهي من تنقل هموم المواطنين ومشكلاتهم، وتسلط الضوء على موطئ الخلل في الأداء الحكومي ومتابعة ملفات الفساد والفاسدين" مشيرا إلى أن "الصحيفة فضلا عن ذلك كانت واحةً للفكر والتعبير عن الرأي".

وقدَّم رئيس مجلس النواب تهانيه لرئيس تحرير صحيفة الصباح وكلِّ العاملين والكتَّاب فيها، وإلى كلِّ الصحفيين العراقيين بمناسبة ذكرى تأسيسها.

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