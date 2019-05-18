القاء القبض على عنصر أمني بداعش في الرمادي

2019/05/18 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اعتقال أحد الإرهابيين في منطقة البو عساف بجزيرة الرمادي – الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى , ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة البو عساف بجزيرة الرمادي – الانبار “.

وأضاف البيان، أن “المعتقل كان يعمل عنصرا أمنيا للدواعش وقام بنقل معلومات عن قطعاتنا الأمنية وتحركاتها خلال معارك التحرير”، مشيرة الى انه ” من المطلوبين للقِضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب”.

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