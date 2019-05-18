انفجار بايمن الموصل

2019/05/18 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ انفجرت دراجة نارية في الجانب الايمن لمدينة الموصل.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ان “اعتداء إرهابي بواسطة دراجة نارية مفخخة “صغيرة الحجم” مركونة في منطقة” الدواسة” بالجانب الأيمن لمدينة الموصل”.واضاف ان “الاعتداء اسفر الى اصابة شخصين بجروح”.

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