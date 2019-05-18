2019/05/18 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أكد مصدر أمني في قيادة عمليات نينوى أن ارهابيين من داعش هاجموا قرية الإبراهيمية (تل الرمان) في منطقة الكوار في الجانب الغربي من الموصل في ساعة متأخرة من ليل الجمعة.وأضاف المصدر في تصريح صحفي أن عناصر داعش أحرقوا عدة منازل في قرية الإبراهيمية، غرب الموصل بعد أيام على اقتحام القرية وإعدام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش تهاجم قرية غرب الموصل وتحرق منازل ومزارع) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش تهاجم قرية غرب الموصل وتحرق منازل ومزارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).