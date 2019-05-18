مصدر نيابي لـ

2019/05/18 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن جدول اعمال جلسة، اليوم السبت، فيما تضمن الجدول مناقشة موضوع الخروقات والاعتداءات الأمريكية على القوات الأمنية.

وبينت الوثيقة

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