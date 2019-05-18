2019/05/18 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر مقرب من الامين العام لحزب للعراق متحدون اسامة النجيفي، عن عزمه انشاء تحالف جديد يواجه من خلاله التحالفات السنية الاخرى.

وقال المصدر

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