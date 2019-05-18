مواجهات سابقة بين إيران وحلفاء أمريكا في المنطقة كيف انتهت؟

2019/05/18 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن الهجمات المحدودة التي تعرضت لها الفجيرة والرياض، عابرة، بل استهدفت إيصال رسالة لدول الخليج، خصوصا السعودية، التي استهدفت مرتين، الأولى

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