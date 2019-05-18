اصابات بانفجار في الموصل

2019/05/18 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانفجار دراجة مفخخة في مدينة الموصل.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "ثلاثة مدنيين اصيبوا بجروح طفيفة اثر انفجار دراجة نارية مفخخة في شارع الدواسة وسط مدينة الموصل".

من جانبها، قالت خلية الاعلام الحربي في بيان ورد لشفق نيوز ان "اعتداء إرهابيا بواسطة دراجة نارية مفخخة صغيرة الحجم مركونة في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، أدى الى اصابة شخصين بجروح".

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