صراع لقب البوندسليغا يصل خط النهاية

2019/05/18 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يدرك بايرن ميونخ أن تجنب الهزيمة أمام ضيفه إينتراخت فرانكفورت اليوم السبت سيضمن له التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي، بجانب توجيه صدمة قوية لملاحقه المباشر بروسيا دورتموند.وعاش بايرن موسماً متبايناً تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش، ولكن في ظل تفوقه بفارق نقطتين عن دورتموند في صدارة البوندسليغا، بجانب تفوقه […]

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