ما الذي سيحدث في كوردستان اليوم وغداً الاحد؟

2019/05/18 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجحت المديرية العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، اليوم السبت، هطول امطار في مدن اقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان لها ان التوقعات تشير اليوم وغدا الى ان الغيوم في عدد من مناطق اقليم كوردستان ستكون رعدية مع تساقط امطار خفيفة.

وكانت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، اشارت الى احتمال تساقط الامطار على بعض المدن خلال الايام المقبلة.

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