2019/05/18 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا وحيرةُ المواقف المتوترة إقليميا ووضعها في سوريا والعراق وقطر.. في ذروة (تناقض) أدلة الحرب، وبعد أن تحوَّلت نظريات الوطن العربي الواحد إلى أضحوكة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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