اعتقال 4 متهمين بحوزتهم 200 قرص مخدر في ذي قار

2019/05/18 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، إلقاء القبض على أربعة متهمين بحوزتهم 200 قرص مخدر في المحافظة.

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