نائبة تكشف وقائع

2019/05/18 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني، السبت، وزيري الزراعة والتجارة بإيقاف استيراد الحنطة من منفذ مندلي – سومار ، فيما دعت إلى تشكيل لجان تحقيقية بسبب مخالفات هناك.

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