العثور على جثة متسلق جبال إسباني مفقود منذ 30 عاما

2019/05/18 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت السلطات الأرجنتينية جثة يُعتقد أنها تعود لمتسلق إسباني اختفى قبل 30 عاما في الجبال الواقعة بالمنطقة الغربية من البلاد.

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