نائب يدعو لإنشاء غرفة عمليات لمعالجة الحرائق بالمحاصيل الزراعية في صلاح الدين

2019/05/18 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين

دعا النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، اليوم السبت، الى انشاء غرفة عمليات لمعالجة الحرائق بالمحاصيل الزراعية في المحافظة.

وقال الجبارة في بيان تلقت الاتجاه برس” نسخة منه، إنه “احترقت خلال هذا الاسبوع الكثير من الاراضي والحقول بمختلف مناطق محافظة صلاح الدين، لذلك يجب توفير التعويض للفلاحين بعد ان خسروا الالاف من اطنان القمح التي صرفوا عليها الملايين حتى وصولها إلى مرحلة حصد الثمار”.

وطالب بـ “انشاء غرفة عمليات لمعالجة كارثة الحرائق في المحافظة اسوة بالفيضانات التي حدثت خلال موسم الشتاء، وزيادة عدد الاليات في جميع اقسام الدفاع المدني في المحافظة”.

KKK

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