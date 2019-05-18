2019/05/18 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلنت مديرية ماء ذي قار اليوم عن توقف مشروع ماء الناصرية العملاق.

وذكر بيان للمديرية ان “مشروع ماء الناصرية رقم 1 {العملاق} توقف عن العمل بسبب عطل في محطة كهرباء الشطرة” شمالي المحافظة.واوضح، ان “مشروع الماء يغذي خمس مدن في المحافظة هي الناصرية والشطرة والدواية والغراف وسوق الشيوخ.يشار الى ان معظم مشاكل تجهيز مياه الشرب في المحافظة ناجمة عن اعطال في شبكات الكهرباء فيها.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف مشروع ماء الناصرية العملاق) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف مشروع ماء الناصرية العملاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).