صور للكعبة تباع بآلاف الدولارات

2019/05/18 | 12:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس

تم بيع صورة فوتوغرافية لمكة المكرمة تعود لعام 1888 لأول مرة، في مزاد “سوذبي” في لندن.

والتقط مستشرق هولندي، كريستيان سنوك هيرغرونجي، صورا بيعت واحدة منها مقابل 250 ألف دولار، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

ولم تفيد الصحيفة بمعلومات عن المالك الجديد للصورة التي تعود للمستشرق، الذي كان موظفا حينذاك في القنصلية الهولندية في جدة.

وتعلم هيرغرونجي اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وله مؤلفات عن مكة ولم يقم المستشرق فقط بتصوير أماكن مختلفة من مكة بل وسجل أصوات المصلين أيضا.

وقالت الصحيفة إن هيرغرونجي كان “أول باحث غربي يزور مكة”.

ويقال أنه اعتنق الإسلام فقط في سبيل إجراء دراسات وأبحاث علمية بحرية.



وبعد عودته إلى هولندا، اشتهر في جميع أنحاء العالم باعتباره مستشرقا بارزا.

وقالت دار سوذبي للمزادات إنها تقدم “مجموعة من الكتب والصور الفوتوغرافية التي قدمتها عائلة سنوك هيرغونجي في شهر أيار، وهي مجموعة المستشرق الخاصة”.

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