مستشار عبد المهدي: إطفاء مصباح واحد بكل منزل سيوفر كهرباء لمدينة كاملة بحجم الديوانية أو السماوة

2019/05/18 | 12:13

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي عبد الحسين الهنين، السبت (18 أيار 2019)، إحرا...





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