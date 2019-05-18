خزين ومنسوب مياه العراق

2019/05/18 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت خلية مواجهة السيول عن الخزين المائي للبلاد.وأعلنت الخلية في بيان عن المنسوب المائي للعراق لليوم السبت.1- محافظة نينوى: منسوب سد الموصل 323.41 م الايراد المائي 2125 م3/ثا الاطلاق 1650 م3/ثا.الخزين المائي 8.77 مليار م3 منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 214.90 م.2- محافظة صلاح الدين: منسوب نهر […]

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