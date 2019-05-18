2019/05/18 | 12:15

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نائب يعتزم مخاطبة مجلس مكافحة الفساد لتطبيق قانون يقضي على مافيات بالوزارات

بغداد/...



اعلن النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، السبت، عزمه مخاطبة مجلس مكافحة الفساد لغرض العمل بقانون الخدمة الاتحادي للقضاء على اللجان الاقتصادية والمافيات السياسية في داخل الوزارات وتنظيم الوظائف.

وقال الموسوي لـ"عين العراق نيوز" ان "قانون الخدمة الاتحادي، شرع مرتين في الدورات البرلمانية السابقة ولكنه لم ينفذ اطلاقا لاسباب غير معروفة والان سأخاطب مجلس مكافحة الفساد من اجل العمل عليه لان يشكل خريطة طريق يسيطر فيها على المناصب التي تدار بالوكالة".

واضاف ان "تطبيق القانون ينظم كل الدرجات الوظيفية سواء كانت الصغيرة او الكبيرة مثل الدرجات الخاصة ويقضي على اللجان الاقتصادية ومافيات الفساد في مؤسسات الدولة والمحاصصات الحزبية التي تتحكم بالدرجات الوظيفية".انتهى2

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