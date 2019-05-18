2019/05/18 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..بيعت صورة فوتوغرافية لمكة المكرمة تعود لعام 1888 لأول مرة، في مزاد “سوذبي” في لندن.والتقط مستشرق هولندي، كريستيان سنوك هيرغرونجي، صورا بيعت واحدة منها مقابل 250 ألف دولار، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.ولم تفيد الصحيفة بمعلومات عن المالك الجديد للصورة التي تعود للمستشرق، الذي كان موظفا حينذاك في القنصلية الهولندية في جدة.وتعلم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة قديمة للكعبة تباع في مزاد بربع مليون دولار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة قديمة للكعبة تباع في مزاد بربع مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).