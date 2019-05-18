ثلاثة مسؤولين عسكريين أميركيين: لا توجد خطة لشن حرب على إيران

2019/05/18 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ثلاثة مسؤولين عسكريين أميركيين، إنه لا توجد خطة لشن حرب على إيران، في ضوء تصاعد المواجهات الكلامية بين واشنطن وطهران.

ونقلت مجلة "تايم" الأميركية عن المسؤولين قولهم، الجمعة، إنه "لا توجد خطة فعلية قابلة للتنفيذ، أو أي شيء من هذا القبيل لنشر قوات على نطاق واسع في الخليج".

وقال أحد الضباط الذين تحدثت إليهم المجلة إن الأمر "يتطلب معرفة ما الحالات الطارئة التي {يجب} أن نتصدى لها".

وذكرت المجلة الأميركية أن المسؤولين العسكريين الثلاثة، الذين لم تسمهم، يشاركون في تخطيط القوات العسكرية والإشراف عليها في المنطقة.

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