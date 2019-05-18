الأمن والدفاع تحذر من موافقة السعودية على إنتشار القوات الأميركية في الخليج

2019/05/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي من تداعيات موافقة

السعودية ودول خليجية على إعادة انتشار القوات الأميركية في مياه

الخليج ، معتبراً اياه تهديداً للمنطقة بأكملها. عليوي أوضح أن موافقة السعودية على انتشار القوات الاميركية في مياه

الخليج ليس بالقرار بالمفاجئ لكون السعودية تمثل أكبر قاعدة للتواجد

الأميركي إلا أن توقيت الموافقة يحمل ابعاداً خطيرة ، واضاف ان موافقة

السعودية بنشر القوات الاميركية هو تهديد للمنطقة وليس لغرض استهداف

إيران فحسب .

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