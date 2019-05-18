الحرس الثوري : صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة لسفن أميركا في الخليج

2019/05/18 | 12:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني محمد صالح جوكار أنّ صواريخ

بلاده قصيرة المدى قادرة بسهولة على الوصول إلى السفن الحربية

الأميركية الراسية في الخليج وغيرها من مناطق الشرق الأوسط. وأوضح جوكار أن الصواريخ الإيرانية التي يتراوح مداها بين ألفي كم

وألف ومئتين وخمسين كم قادرة على استهداف أية نقطة داخل منطقة الشرق

الأوسط ، وكانت استخبارات الولايات المتحدة أشارت إلى أن إيران وضعت

صواريخ على قوارب صغيرة في الخليج ما يثير مخاوف من إستهدافها للقوات

الأميركية وأسطولها أو قوات حلفائها.

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