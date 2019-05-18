الأمم المتحدة تحذر من “كارثة إنسانية” في الشمال السوري

2019/05/18 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليدقّت الأمم المتّحدة الجمعة ناقوس الخطر حيال خطر حصول “كارثة إنسانيّة” في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا إذا تواصلت أعمال العنف، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، في حين نفت روسيا استهداف مدنيّين.

وقالت الأميركيّة روزماري ديكارلو، مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية، “ندعو جميع الأطراف إلى وقف المعارك”، محذّرةً خلال هذا الاجتماع الثاني خلال أسبوع والذي دعت إليه الكويت وألمانيا وبلجيكا، من “مخاطر كارثة إنسانيّة”.

من جانبه، تحدّث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانيّة البريطاني مارك لوكوك عن “تصعيد مروّع” مع تزايد القصف الجوي.



كما تحدّث عن “كابوس إنساني”، مشيراً إلى أنّ “نحو 80 ألف شخص باتوا مشرّدين (…) ويعيشون في بساتين أو تحت الأشجار”.

ولفت إلى أنّه لا يُمكنه تحديد المسؤول عن القصف، مضيفاً أنّ بعض عمليّات القصف “نظّمها بوضوح أفراد لديهم أسلحة فائقة التطوّر، ضمنها سلاح جوّ حديث وأسلحة ذكيّة ودقيقة”.

وبحسب لوكوك، أُصيبت منذ 28 أبريل “18 منشأة طبّية” في هجمات تنتهك حقوق الإنسان.

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