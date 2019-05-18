2019/05/18 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال أحد الارهابن في منطقة البو عساف بجزيرة الرمادي – الانبار.



وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت "العهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عنصر أمني بـ"داعش" الارهابي في الرمادي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عنصر أمني بـ"داعش" الارهابي في الرمادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).