الأمم المتحدة تحث بريطانيا على التحقيق بجرائم قواتها في العراق

2019/05/18 | 12:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … حثت الامم المتحدة، السبت، بريطانيا على التحقيق في مزاعم القتل والتعذيب وسوء المعاملة ضد العراقيين على ايدي قواتها في العراق .ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته /المعلومة/ عن لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب قولها، إن “على بريطانيا ان تقوم بتحقيق عام ومستقل وينبغي عليها عدم وضع القوانين التي تمنح […]

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