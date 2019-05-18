ضبط ثلاث شاحنات مخالفة للضوابط في ديالى

2019/05/18 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلن الناطق بأسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية ان السيطرات الامنية تمكنت من ضبط ثلاث شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في سيطرة الناي التابعة ناحية العظيم (شمال بعقوبة).وبين العطية ان سيطرة الناي التابعة الى قسم شؤون السيطرات الخارجية تمكنت من ضبط ثلاث شاحنات الاولى محملة باطنان من بيض المائدة الممنوع […]

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