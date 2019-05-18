شرطة ديالى: ضبط 3 شاحنات مخالفة للضوابط القانونية شمال بعقوبة

2019/05/18 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية، السبت، ضبط ثلاث شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في سيطرة الناي التابعة ناحية العظيم شمال بعقوبة.

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