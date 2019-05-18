الإعلام الأمني: إصابة شخصين بانفجار أيمن الموصل

2019/05/18 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت خلية الإعلام الأمني، السبت، بإصابة شخصين بانفجار الدراجة النارية الذي وقع بمنطقة الدواسة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

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