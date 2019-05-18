كاتب بريطاني شهير: أميركا تكرر نفس الخطأ العراقي مع إيران

2019/05/18 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى الكاتب البريطاني الشهير باتريك كوبرن، السبت، أن الولايات المتحدة الأميركية وقعت في نفس الخطأ الذي وقعت فيه عندما حاولت جعل العراق دولة مناوئة لإيران بعد عام 2003.وقال كوبرن في مقال نشرته صحيفة “آي” البريطانية واوردت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “التوتر يتصاعد بين إيران والولايات المتحدة، ولكن يبدو […]

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