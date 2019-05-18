ترمب: الإعلام الإخباري المزيف يضر ببلادنا بتغطيته غير الدقيقة حول إيران

2019/05/18 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن ما أسماه بالإعلام المزيف يضر بالولايات المتحدة, وأكد ترمب في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن الإعلام الإخباري المزيف يضر بالبلاد بتغطيته غير الدقيقة حول إيران، مبينا أن هذه الوسائل الإعلاميةمشتتة وضعيفة المصادر وخطيرة.

وأضاف أن إيران على الأقل لا تعلم كيف تفكر، وفي هذه الحالة قد يكون ذلك شيئا جيدا للغاية.

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