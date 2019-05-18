صحيفة بريطانية: أميركا مخطئة بحساباتها .. الحشد ليس لعبة بيد إيران

2019/05/18 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأت صحيفة “آي” البريطانية التي تصدر عن دار الاندبندنت، السبت، بان الولايات المتحدة الأميركية مخطئة في حساباتها بشأن قوات الحشد الشعبي في العراق، مؤكدا أن قوات الحشد ليست لعبة بيد إيران.وقالت الصحيفة في مقال نشرت “بي بي سي” مقتطفات منه واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ترامب، يستعمل العقوبات الاقتصادية للضغط على إيران، أما مستشار […]

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