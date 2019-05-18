واع تنشر الموقف المائي لليوم السبت

2019/05/18 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية (واع) الموقف المائي في البلاد لليوم السبت.

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