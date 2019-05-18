الموصل.. إصابة شخصين جراء انفجار بدراجة نارية مفخخة

2019/05/18 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن اصابة شخصين جراء اعتداء إرهابي بدراجة نارية مفخخة في الموصل.

وأوضحت الخلية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “اعتداء إرهابي بواسطة دراجة نارية مفخخة صغيرة الحجم مركونة في منطقة الدواسة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل ما أدى الى اصابة شخصين بجروح”.

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