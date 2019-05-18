بيان رسمي: ارتفاع الخزين المائي إلى 53.67 مليار م3

2019/05/18 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الاقتصادأعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم السبت، ارتفاع الخزين المائي إلى 53.67 مليار م3، وتوليد الطاقة الكهربائية من السدود 1112 ميكا واط.

وفي ما يلي الموقف المائي، بحسب ما أوردته خلية مواجهة السيول ونقله بيان مكتب رئيس الوزراء الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه:

1- محافظة نينوى:منسوب سد الموصل 323.41 مالايراد المائي 2125 م3/ثاالاطلاق 1650 م3/ثا.الخزين المائي 8.77 مليار م3منسوب نهر دجلة في مدينة الموصل 214.90 م.

2- محافظة صلاح الدين:منسوب نهر دجلة في بيجي 106.49 م.التصريف المطلق باتجاه بحيرة الثرثار 3100 م3/ثا.التصريف المطلق في القناة الاروائية والمسماة ايضا عند العامة بالقناة الحلوة 150 م3/ثا.التصريف من سدة سامراء باتجاه بغداد 375 م3/ثا.

3- محافظة كركوك:التصريف المطلق من سد دوكان 506 م3/ثا.المناسيب ضمن الحدود التصميمية لنهر الزاب الاسفل واطلاق سد دبس باتجاه نهر دجلة 420 م3/ثا.

4- محافظة بغداد:منسوب نهر دجلة لموقع سراي بغداد 28.00 م وبتصريف 348 م3/ثا.

5- محافظة ديالى:اطلاق سد دربندخان باتجاه سد حمرين 245 م3/ثا.منسوب سد حمرين 104.84 مالايراد المائي 420 م3/ثا.التصريف المطلق 500 م3/ثا.الخزين المائي في السد 2.69 مليار م3.

6- محافظة واسط:مقدم سدة الكوت 18.02 مموخر سدة الكوت 13.30 ماطلاق سدة الكوت 380 م3/ثا.

7- محافظة ميسان:التصريف في نهر دجلة لموقع علي الغربي 508 م3/ثا ويتم توزيعه ضمن المحافظة بالشكل التالي:مهرب كميت مغلق.نهر الكحلاء 27 م3/ثانهر المشرح 16 م3/ثانهر العريض 73 م3/ثانهر البتيرة 182 م3/ثانهر المجر الكبير 85 م3/ثاتصريف نهر دجلة موخر قلعة صالح 90 م3/ثاتصريف هور الحويزة باتجاه نهر دجلة عبر ناظم الكسارة 76 م3/ثا

8- محافظة البصرة:تصريف هور الحويزة باتجاه شط العرب 818 م3/ثا.المناسيب المتحققة في شط العرب:القرنة 2.28 مالمدينة 2.29 مكتيبان 1.60 مالعشار 1.48 مسيحان 1.60 م

9- محافظة ذي قار:التصريف المطلق في نهر الغراف مقدم سدة الكوت 190 م3/ثا ويصل حدود المحافظة بحدود 140 م3/ثا.منسوب مقدم ناظم البدعة 9.00 ممنسوب مؤخر ناظم البدعة 7.10 مالتصريف المطلق 44 م3/ثا منه 43 م3/ثا الى هور ابو زرك.

10- الايراد المائي مقدم سد حديثة 472 م3/ثا.منسوب سد حديثة 138.47 مالاطلاق 170 م3/ثاالخزين 4.78 مليار م3

11- الخزين المائي أزداد الى 53.67 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 16.90 مليار م3.الفراغ الخزني في الثرثار 18.53 مليار م3.توليد الطاقة الكهربائية من السدود 1112 ميكا واط.

خلية مواجهة السيول

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

13

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان رسمي: ارتفاع الخزين المائي إلى 53.67 مليار م3) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان رسمي: ارتفاع الخزين المائي إلى 53.67 مليار م3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).