كيم كارداشيان تمتطي حصانًا أبيضًا ترويجًا لمجموعتها الجديدة

2019/05/18 | 12:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لا تزال نجمة تلفزيون الواقع “كيم كارداشيان” مُستمرةً في ترويج مجموعة مستحضرات تجميلها الجديدة التي تحمل اسم Mrs.



West المستوحاة من يوم زفافها تزامنًا مع اقتراب ذكرى زواجها من مغني الراب الأمريكي “كانييه ويست”.

شاركت “كيم كارداشيان”، البالغة من العمر 37 عامًا، سلسلة صور لجلسة تصويرها المستوحاة من أسطورة السيدة النبيلة “ليدي غوديفا”، التي تروي قصة سيدة نبيلة تمتطي الحصان عارية وخصلات شعرها الطويلة تغطي بعض الأجزاء من جسدها، في حين جابت شوارع كوفنتري من أجل الحصول على عفو عن الضرائب الجائرة المفروضة من قِبل زوجها على سكّانَ كوفنتري.

تظهر “كيم” في جلسة التصوير الخيالية على ظهر حصان أبيض جميل مُرتديةً جامبسوت أبيض ذي ياقة عالية وأكمام طويلة مُبرزةً منحنيات جسدها المُثير، في حين أسدلت شعرها الأسود الحريري وراء كتفها، وأكملت إطلالتها بمكياج من الدرجات الترابية مُبرزةُ سحر عينيها البُنيَّة.

وتتضمن مجموعة المكياج التي يبلغ سعرها 100 دولار، ظلال عيون، وهايلايتر، ومحدّد شفاه، وملمّع شفاه، وأحمر خدود، وستصبح مُتاحة في الـ24 من شهر مايو.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستوحي فيها “كيم” جلسة تصويرها من الـ”ليدي غوديفا”، فخلال ترويجها لمجموعتها Flashing Lights Collection، اعتمدت إطلالة الشعر ذاتها.

وتقول الأسطورة أن غوديفيا ارسلت حراسها قبل نزولها بيوم ليطلبوا سراً من أهل المدينة التزام بيوتهم ذلك اليوم ولبّى الجميع مطلبها لما لها من شعبية كبيرة.



إلا رجلًا واحدًا قام بالتلصص عليها وهو الخياط توم الذي لُقب بـ”توم المتلصص” وقيلَ أنه أصيبَ بالعمى لاحقاً كعقابٍ من السماءِ لتهوّره وشهوانيّته.

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