رفع الكتل الكونكريتية عن زقاقين واعادة فتحهما شرق بغداد

2019/05/18 | 12:44

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، السبت (18 أيار 2019) رفع كتل كونكريتية وفتح الزقاق 32 ضمن المحلة 733 بمنطقة الأ...





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