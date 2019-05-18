الصحة تعلن اعداد مشروع يتضمن افتتاح كلية او معهد مختص بتخريج مسعفين

2019/05/18 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مدير شعبة السيطرة المركزية في قسم الاسعاف الفوري بالوزارة سعد بهية الفريجي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلع عليه موقع "الغدير"، ان" القسم يقوم بنقل 2500 حالة شهريا في بغداد، من خلال شعبة السيطرة المركزية التي تتلقى المكالمات المجانية على الرقم 122".وأضاف الفريجي، أن" لدى دائرته خطة تتضمن زيادة عدد المسعفين ورفع مستوى الخدمات الاسعافية بالبلاد، بسبب زيادة الحاجة لها لتغطية المناسبات الدينية والوطنية والمشاركة في العمليات العسكرية"، مؤكدا “وجود تنسيق مع الجهات المختصة لافتتاح كلية او معهد مختص بتخريج مسعفين مختصين من الذكور والاناث بدلا من تعيين معاونين طبيين كمسعفين".وتابع، أن" الخطة تسعى لتزويد السيارات بأدوية منقذة للحياة الامر الذي يستلزم تفعيل قانون المسعف الموجود حاليا لدى البرلمان لتمكينه من اعطاء هذه الادوية، فضلا عن توفير انواع الادوية المنقذة للحياة واجهزة طبية واكياس دم وجهاز الانعاش القلبي لتكون بمثابة مستشفى داخل السيارة".واشار الفريجي إلى أن" دائرته باشرت تدريب المسعفين على كيفية استخدامها، الى جانب تقسيم الاسعاف الى صنفين، الاول اعتيادي والثاني تخصصي يخص الحالات الطارئة بحسب نظام عالمي معمول به حاليا في جميع الدول لأن لدى الدائرة ستراتيجية عمل بهذا المجال".انتهى..م.ر

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