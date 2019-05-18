العراق يجري مباحثات مع كبرى الشركات الفرنسية لإكمال بناء سد

2019/05/18 | 12:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن السفير العراقي في فرنسا عبد الرحمن الحسيني، الجمعة، عن اجراء مباحثات مع شركة فرنسية عملاقة لاكمال بناء سد بادوش الذي سيضيف كميات خزن استراتجية من المياه الى الخزين المائي في العراق.

وقال الحسيني في تغريدة على صفحته بـ"تويتر" واطلع عليها موقع "الغدير"، انه" التقى ممثلي شركة Vinci Construction العملاقة في بناء السدود وخطوط السكك الحديدية".وأضاف الحسيني أنه" تم خلال اللقاء تشجيع الشركة على تقديم رؤيتها حول إمكانية المضي قدما بإكمال بناء سد بادوش ذلك السد الذي سيضيف كميات خزن استراتيجية من المياه الى الخزين المائي في العراق لو تم انجازه".انتهى..م.ر

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